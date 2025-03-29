2025-03-29 12:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، أن تشهد البلاد حالة مطرية بدءاً من اليوم في بعض المناطق وسط وجنوب البلاد، وكذلك تساقط أمطار خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية، مؤكدة أن الأجواء الغائمة والأمطار الخفيفة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، أي طيلة أيام عيد الفطر المبارك وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “غداً […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية: أمطار خفيفة تبدأ من اليوم وتستمر طيلة أيام العيد أولاً على ايشان.



