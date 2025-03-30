2025-03-30 14:18:09 - المصدر: ايشان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول قواته إلى مواقع جديدة في منطقة جبل الشيخ جنوب غربي سوريا خلال الأسبوع الماضي. وجاء في بيان لجيش الاحتلال: “خلال الأسبوع الماضي، نفذت قوات لواء 810، التابع لقيادة فرقة 210، عمليات في مناطق جديدة عند قمة جبل الشيخ السوري، بهدف تعطيل التهديدات ومصادرة معدات العدو في المنطقة”. وأضاف البيان: “خلال […]

ظهرت المقالة عمليات إسرائيلية في العمق السوري: جبل الشيخ تحت نيران الاحتلال أولاً على ايشان.



