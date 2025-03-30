2025-03-30 15:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر أمني، اليوم الاحد (30 آذار 2025)، العثور على جثة مجهولة الهوية على جانب طريق كركوك بغداد شمال غرب ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مفرزة أمنية وبالتعاون مع أحد المواطنين عثرت على جثة مجهولة الهوية بالقرب من ناحية العظيم، على بعد 20 كم شمال غرب ديالى".

وأضاف أن "التقييم الأولي للجثة يدل على أنها تعرضت للدهس من قبل عدة مركبات في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، ما أدى إلى تشوهها بشكل كبير"، مبينا أنه "حتى هذه اللحظة، لا تزال الجثة مجهولة الهوية، وتم نقلها إلى الطب العدلي".

وتابع المصدر أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث من خلال التواصل مع الكاميرات القريبة لمتابعة طبيعة الحادث والمركبة التي تسببت في دهس الجثة، إضافة إلى محاولة التعرف على هوية الشخص".