رئيس الوزراء يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة ميسان

2025-03-31 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

عاد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى محافظة ميسان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى محافظة ميسان".



وأضاف، أن "الزيارة تضمنت إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع تطوير مصفى ميسان، وتوسعة طاقته التكريرية من 40 ألفًا إلى 110 آلاف برميل/يوم، مع افتتاح مشروع (ماء العمارة الموحد الكبير) بطاقة 16 ألف متر مكعب/ ساعة"، مشيرا الى أنه "تم افتتاح مشروع مجسرات ونفق (الشهيد حسين عطية) في محافظة ميسان".

وتابع، أنه "تم إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع كلية الطب/ جامعة ميسان، والأعمال التنفيذية لمشروعي تأهيل: طريق (العمارة- المشرح- غزيلة- الشيب)، مع مجسر كونكريتي، وطريق (العمارة - البتيرة- الفجر)، وتم أيضاً افتتاح مبنى مديرية مرور محافظة ميسان".

ولفت الى أن "رئيس الوزراء استقبل مجموعة من الأكاديميين وأعضاء النقابات المهنية والقطاعية، وجمعًا من رجال الأعمال والوجهاء في ميسان، واستقبل أيضاً عددًا من الأعضاء السابقين في مجلس المحافظة"، مبينا أنه "قام بمشاركة المواطنين بتأدية مراسم صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الأنصاري، فضلاً عن استقبال المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك في منزله، وتبادل التهاني بمناسبة العيد السعيد مع المواطنين، في مضيف الشيخ حاتم سعدون الصيهود".