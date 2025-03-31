بينهم بوفون وكاسياس.. أعظم 10 حراس مرمى في تاريخ كرة القدم

2025-03-31 19:45:03 - المصدر: واع

متابعة – واعيلعب حراس المرمى دورًا كبيرًا في أي فريق كل موسم، فهم بمثابة الحاجز الأخير للدفاع، وتصدياتهم الحاسمة، وبطولاتهم في اللحظات الأخيرة، يمكن أن تشكل الفارق بين الفوز والهزيمة وأحيانا التتويج بالألقاب.وعانى ليفربول مع لوريس كاريوس في حراسة المرمى خلال عام 2018، حيث ارتكب الألماني خطأين حاسمين ليخسر "الريدز" نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2018.ولاحقا تعاقد ليفربول مع البرازيلي أليسون بيكر في صيف 2018، مما ساعدهم على الفوز بدوري أبطال أوروبا في العام التالي، ما يظهر مدى أهمية حارس المرمى في الفريقوعرفت ملاعب كرة القدم عددا من حراس المرمى البارعين الذين لايزالون عالقين في ذاكرة عشاق كرة القدم.ويحتل كل من الروسي ليف ياشين، والإسباني إيكر كاسياس، والألماني مانويل نوير مراكز متقدمة في صدارة ترتيب أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم.وتعد المعايير التي اعتمدت لاختيار قائمة الأفضل هي سنوات اللعب في المستوى العالي، والاستمرارية والمشاركة أساسيا، الأداء في النهائيات.وهؤلاء أفضل 10 حراس في تاريخ كرة القدم:1-الروسي ليف ياشين: 1950-19702-الإيطالي جيانلويجي بوفون: 1995-20233-الألماني مانويل نوير: منذ 2004 ومسيرته مستمرة4-الإسباني إيكر كاسياس: 1998-20205-الألماني أوليفر كان: 1987-20086-التشيكي بيتر تشيك: 1999-20197-الدانماركي بيتر شمايكل: 1981-20038-الهولندي إدوين فان دير سار: 1990-20169-البرازيلي أليسون بيكر: منذ 2013 ومسيرته مستمرة10-الإنجليزي جوردون بانكس: 1958-1977