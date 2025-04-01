وزير الداخلية يبحث مع نظيره البلغاري تعزيز التعاون الأمني الثنائي

2025-04-01 02:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونظيره البلغاري دانييل ميتوف على التنسيق المشترك لضبط الحدود والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة، فيما بحثا سبل تطوير وتعزيز التعاون الأمني والتقني والتدريبي.وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى نظيره البلغاري دانييل ميتوف، وذلك على هامش اجتماع القمة المنعقد في لندن، لبحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين".وأكد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية المعنية، فضلًا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك لضبط الحدود والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة، كما تم التطرق إلى سُبل تطوير التعاون التقني والتدريبي، بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها في مكافحة هذه الجرائم.وشدد وزير الداخلية، بحسب البيان، على التزام العراق بمواصلة جهوده في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.من جانبه، أعرب وزير الداخلية البلغاري عن استعداد بلاده لدعم الجهود العراقية من خلال تقديم الخبرات الأمنية والتقنيات الحديثة التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار.