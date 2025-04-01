إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة على الحدود العراقية السورية

2025-04-01 12:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، عن إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة نوع "كبتاغون" عبر مجرى نهر الفرات بإتجاه العراق في منطقة الباغوز على الحدود العراقية السورية.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز الفوج الثاني في لواء مغاوير قوات الحدود تمكنت من إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة نوع (كبتاغون) عبر مجرى نهر الفرات بإتجاه العراق في منطقة الباغوز".

واضاف، أن "العملية جاءت بعد رصد عبر الكاميرات الحرارية، حيث كانت المواد المهربة مخفية داخل علب بلاستيكية ومعبأة بأكياس ثم أُحكم ربطها بلفة من القصب للتمويه"، مشيرا الى، أن "يقظة أبطال قوات الحدود حالت دون نجاح عملية التهريب".

وتابع، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".