هيئة الحشد الشعبي تنفي إحباط عملية تسلل على الحدود العراقية- السورية

2025-04-02 02:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت هيئة الحشد الشعبي ، إحباط عملية تسلل على الحدود العراقية- السورية.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحباط عملية تسلل على الحدود السورية-العراقية"، مؤكدة أنها "لم تصدر أي بيان رسمي بخصوص هذا الموضوع."وآهابت، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، لضمان دقة المعلومات وتجنب نشر الأخبار غير الصحيحة.