"يتصرف وكأنه سيد العالم".. فرنسا تبدي موقفا ردا على رسوم ترامب

2025-04-03 10:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية. ورداً على الرسوم الجمركية المفروضة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، إننا مستعدون للحرب التجارية. وأضافت أن موافق ترامب إمبريالية، ويتصرف وكأنه سيد العالم. وأشارت إلى أن رسوم ترامب ستؤدي لركود في بعض الدول. فيما قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا مع ممثلي قطاعات الأعمال المتضررة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، وذلك في قصر الإليزيه في وقت لاحق من اليوم، نقلاً عن رويترز. وكشف ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10 على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20 للاتحاد الأوروبي، مما يؤجج حربا تجارية عالمية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام