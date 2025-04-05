2025-04-05 01:30:03 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمانانطلقت فعاليات مهرجان السفير بدورته الـ 14 في مسجد الكوفة بمحافظة النجف الأشرف، وسط مشاركة عربية وأجنبية واسعة، ونتاجات فكرية وثقافية وأدبية تخطت الـ87 مشاركة، في تأكيد على سعي الأمانة لإيصال صوت السفير إلى العالمية، وإحياء ذكرى دخول مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الكوفة حاملاً رسالة الإمام الحسين عليه السلام.وقال مسؤول إعلام مسجد الكوفة وقاص الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): " انطلقت فعاليات مهرجان السفير بدورته الـ 14، والتي امتازت هذه الدورة بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية، وصلت فيها النتاجات الفكرية والذهنية والثقافية والأدبية إلى أكثر من 87 نتاجاً فكرياً، بعد تقليص مئات المشاركات ".وبين الفتلاوي ان "الامانة قد تبنّت طباعة النتاجات الفكرية وتوزيعها على المؤسسات العلمية والدراسية والمكتبات، بالإضافة إلى ذلك، شارك أكثر من 37 فلماً قصيراً، والتي كانت أفلاماً هادفة تتمحور ضمن المحاور التي أعلنت عنها مسابقة السفير للأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة "، مشيرا الى ان "المهرجان شهد عشرات المشاركات في الخط العربي، في إحياء لتراث الخط العربي، حيث تنظم وترعى هذه الفعاليات أمانة مسجد الكوفة المعظم".وأكد الفتلاوي أن "هذه المسابقات تحاول ترسيخ تاريخ الخامس من شوال، وإعادة قراءة التاريخ، وإيضاح صورة الكوفة ومدينة الكوفة وتاريخ تلك المدينة التي استقبلت مسلم بن عقيل عليه السلام، سفير الإمام الحسين عليه السلام "، موضحا ان "الامانة تسعى من خلال هذا المهرجان إلى ترسيخ تاريخ الخامس من شوال، وهو التاريخ الذي دخل فيه سفير الإمام الحسين، مسلم بن عقيل عليهما السلام، حاملاً رسالة الإمام الحسين إلى المدينة، وكذلك حاملاً رسائل أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام، ونسعى من هذا المهرجان إلى إيصال صوته إلى العالمية وإيضاح مهمة سفير الحسين عليه السلام ".وتابع، أن "الأمانة من خلال هذه الدورة أعلنت عن انطلاق وتقديم رؤيتها العمرانية إلى الحكومة المعنية سواء المركزية أو المحلية، وهي إعادة مكانة المسجد المعظم في مدينة الكوفة، ودور المسجد في إعادة تمدين المدينة وإعادة رسم خارطتها العمرانية بشكل أكثر تطوراً ".







