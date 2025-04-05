وزير الداخلية لذوي بشير خالد: محاسبة المقصرين مهما كان منصبه او رتبته

2025-04-05 23:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال لقائه المواطن بشير خالد، على محاسبة المقصرين مهما كان منصبه او رتبته.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "للوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن الحادث الذي تعرض له المواطن بشير خالد لطيف، تابع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مجريات هذا الحادث بدقة، إذ زار مع عدد من قادة الوزارة المواطن وهو يرقد في المستشفى لمتابعة حالته الصحية، واستمع من الطبيب المشرف الى شرح موجز عن وضعه الحالي، كما التقى بذوي المواطن وأكد لهم أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها وفق السياقات المعتمدة للوصول إلى حقيقة ما جرى خلال هذا الحادث".الى ذلك، أجرى وزير الداخلية زيارة الى "مركز شرطة حطين الذي توجد فيه تفاصيل الدعوة، واطلع على سير إجراءات التحقيق بالحادث"، مشدداً على "أهمية إعطاء الحق الى أصحابه ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم في حال ثبت تقصير أي شخص مهما كان منصبه او الرتبة التي يحملها، كون القانون فوق الجميع من دون استثناء".