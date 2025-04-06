كربلاء تحتضن دوري الدراجات الهوائية والعراق يشارك في بطولة دولية

2025-04-06 11:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للدراجات الهوائية، يوم الأحد، إقامة بطولة دوري أندية العراق للمرحلة الثانية في محافظة كربلاء من 22 لغاية 25 من شهر نيسان الجاري.

‏وقال رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد أبلغ الاندية للمشاركة، والتي ستشهد مشاركة واسعة يتخللها تنافس قوي بين ابطال دراجات العراق.

واضاف ان المنافسات فرصة لتنافس اللاعبين فيما بينهم لاثبات احقية اللاعبين الذين سيمثلون العراق في مشاركات دولية مقبلة.

من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد ان العراق سيشارك في بطولة طواف "كازار" الدولية للشباب الشهر المقبل، والتي تستضيفها ايران بمشاركة واسعة بضمنها منتخبنا الوطني.

واضاف ان البطولة ستكون فرصة للاعبين الشباب للمشاركة في التنافس مع امكانيات ممتازة متطورة اخرى، وستكون محكاً جيدا يخدم مشوارهم في البطولات المقبلة وفي المحفل الدولي الكبير.

الى ذلك اكد حميد أن لاعبين سيعسكران في الصين وهما: مرتضى العبيدي لفئة الشباب، ووهبي اسماعيل لفئة 23 سنة .

وبين ان المعسكر سيكون لمدة شهر من 5 أيار ولغاية 6 حزيران المقبلين ، وسيشارك اللاعبان خلال المعسكر في سباقات الطريق هناك .

ولفت الى ان الاتحاد سيزج لاعبة المنتخب العراقي للدراجات هدير نعمة في دورة تدريبية بالمستوى الثاني في الصين للفترة من 6 ولغاية 13 من شهر ايار المقبل.