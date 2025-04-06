انطلاق عملية أمنية من عدة محاور في منطقة الشيخ إبراهيم بصلاح الدين

2025-04-06 11:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، بانطلاق عملية أمنية من أكثر من محور في منطقة الشيخ إبراهيم بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة باشرت، تنفيذ عملية دهم وتفتيش من عدة محاور في محيط منطقة الشيخ إبراهيم ضمن قاطع شمال شرق صلاح الدين".

وأضاف، أن "العملية تأتي في إطار تأمين المناطق الزراعية ومنع أي نشاط للخلايا الإرهابية"، مشيراً إلى أن "مفارز مكافحة المتفجرات عثرت على عدد من مخلفات العصابات الإرهابية، وتم رفعها إلى موقع آمن تمهيداً لتفجيرها".

وأكد المصدر، أن "العملية تهدف إلى تأمين الأحزمة الخضراء المحيطة بالقرى والمدن المحررة، ومنع أي تحركات أو نشاط للخلايا الإرهابية"، لافتاً إلى أن "العملية نُفذت بناءً على قاعدة معلومات استخبارية دقيقة للوصول إلى الأهداف بشكل مباشر، رغم التعقيدات الجغرافية التي تتخلل المنطقة من مزارع وأنهر".

وكان مصدر أمني، أكد يوم الخميس (3 نيسان 2025)، انطلاق عملية أمنية في قاطع غرب جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة شرعت بتنفيذ عملية دعم وتفتيش انطلقت من أكثر من محور في قاطع غرب جبال مكحول ضمن محيط قرى حليوات".

وأضاف أن "العملية، التي نُفذت بدعم من مفارز مكافحة المتفجرات، أسفرت عن ضبط عبوات ناسفة وألغام ومقذوفات حربية تعود لعصابات داعش الإرهابية، تم زرعها بعد عام 2014".

وأشار إلى أنه "تم رفع المواد المتفجرة وتأمين بعض الطرق الزراعية، إضافة إلى تمشيط التلال والمنخفضات ومحيط المناطق الزراعية"، مبيناً أن "العملية تأتي ضمن استراتيجية تأمين المناطق المحررة وإعادة تمشيطها لرفع أي مخلفات حربية متبقية، بالاعتماد على فرق مكافحة المتفجرات".