عميد كلية التربية البدنية: نعمل وفق بروتوكول وهدفنا دعم جميع الاتحادات والأندية

2025-04-06 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – زيد غالب

أكد عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، صباح قاسم، أن الكلية حريصة على توفير جميع التسهيلات الممكنة للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية.

وقال قاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" كلية التربية البدنية وعلوم الرياض، أبرمت مذكرات تعاون مشتركة مع اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة أسهمت في خدمة المنتخبات والأندية".

وأضاف قاسم أن" الكلية تفتح أبوابها دائماً لهذه الكيانات الرياضية، حيث تتدرب حالياً سبعة اتحادات رياضية في ملاعب وقاعات الكلية، بالإضافة إلى بعض الأكاديميات والأندية، ومنها نادي الطلبة التابع لوزارة التعليم العالي".

وأوضح عميد الكلية أن" المنشآت الرياضية في الكلية مجهزة بجميع الألعاب الرياضية، وهي متاحة بشكل دائم لدعم الاتحادات الوطنية، مشيراً إلى أن الكلية تحرص على تهيئة القاعات والملاعب بشكل مستمر لتلبية احتياجات الطلاب والاتحادات ".

وتابع قاسم : "نحن نعمل جاهدين لتوفير جميع المتطلبات اللازمة للتدريب، فالملاعب والقاعات تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، مما يتطلب جهوداً كبيرة من الموظفين لضمان جاهزيتها، مبيناً أن الكلية تحتوي على أكثر من خمسة ملاعب لكرة القدم المكشوفة، بالإضافة إلى أكثر من 30 ملعباً رياضياً آخر، ما يجعلها جاهزة لاستقبال جميع الأنشطة الرياضية في أي وقت".