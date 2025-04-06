أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية

2025-04-06 19:35:31 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف مدير المجلس الاقتصادي القومي الأميركي كيفن هاسيت لشبكة إيه.بي.سي نيوز، الأحد، أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية. ونفى هاسيت أن تكون الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسيلة غير مباشرة للضغط على الفدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة. من جانبه، قلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة أخرى مع إن.بي.سي نيوز من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية، وقال إنه لا يوجد سبب لتوقع حدوث ركود استناداً إلى الرسوم الجمركية. بدوره، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك غن لا تأجيل للرسوم الجمركية، وإن الرسوم ستبقى سارية لأيام وأسابيع. وأضاف في تصريحات لبرنامج واجه الأمة الذي تبثه شبكة سي.بي.إس نيوز ما يحدث هو أنه إذا أغفلنا أي شيء من القائمة، فإن الدول التي تحاول ببساطة استغلال أميركا، ستصل إلينا عبر تلك الدول. وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، في يوم التحرير إلى تخبط أسواق الأسهم العالمية بشدة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين. وتراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن. ومن بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10 أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام