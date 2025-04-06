طاقم تحكيمي عراقي لإدارة مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2

2025-04-06 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأحد، عن تكليف طاقم تحكيمي دولي عراقي لإدارة مباراة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 .وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنةُ الحكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم كلفت طاقماً تحكيمياً دولياً عراقياً لقيادةِ مباراة فريقي ليون ستي السنغافوري وسيدني الأسترالي و ضمن الدورِ نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2".وأضاف، أن "الطاقمُ التحكيميّ يتألف من زيد ثامر حكماً للساحة، وحيدر عبد الحسن مساعداً أول، وأمير داود مساعداً ثانياً، ويوسف سعيد حكماً رابعاً، وأحمد صباح قاسم مساعد VAR، إلى جانب محمد عبيد حكماً لـ VAR من دولةِ الإمارات العربية المتحدة".وتابع البيان أن "المباراةُ ستجري في سنغافورة بالتاسع من شهر نيسان / أبريل الحالي".