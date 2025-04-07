ترامب يهدد الصين برسوم 104 في المئة إذا لم ترجع عن الانتقام

2025-04-07 23:10:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أن إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية التي قد تفرضها واشنطن على الصين يمكن أن ترتفع إلى 104 بالمئة. ونقلت وكالة فرانس برس عن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس دونالد ترامببفرضها على الواردات من الصين ستضاف إلى الرسوم المرتفعة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع. وتوعد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين إذا لم تتراجع بكين عن الإجراءات الانتقامية، مما يزيد من المخاطر بشأن نشوب حرب تجارية. تهديد ترامب الذي نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي، جاء بعد أن قالت الصين إنها سترد على الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي. وبعيد ذلك، أكد البيت الأبيض أن هذه الرسوم ستضاف إلى نسبة 34 بالمئة التي ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء، مما قد يرفع إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية هذا العام إلى 104 بالمئة. ترامب كان قد هدد في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الصين اعتبارا من 9 أبريل. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث إذا لم تسحب الصين الزيادة التي قررتها في الرسوم على المنتجات الأميركية بنسبة 34 بالمئة بحلول الغد، ستفرض الولايات المتحدة يوم 8 أبريل 2025 رسوما إضافية بنسبة 50 بالمئة على الصين، وستدخل حيز التطبيق في 9 أبريل علاوة على ذلك سيتم وقف كل المحادثات مع الصين بشأن طلبها عقد اجتماعات معنا. في الوقت نفسه يواصل ترامب تحدي أسواق المال الأميركية والعالمية التي تتراجع بشدة منذ إعلانه فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية، يوم الأربعاء، الماضي وكتب على منصة التواصل الاجتماعي كونوا أقوياء وشجعان وصبورين، وستكون العظمة هي النتيجة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام