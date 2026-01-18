الرياض - 17 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه الإقليميين والدوليين اليوم السبت المستجدات في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الأمير فيصل بن فرحان بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان المستجدات في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأضافت الوكالة أن الأمير فيصل بحث كذلك في اتصال هاتفي آخر تلقاه من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت أن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا هاتفيا آخر من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي بحثا خلاله المستجدات الإقليمية والمساعي المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن الأمير فيصل بحث خلال اتصال هاتفي آخر تلقاه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراقي فؤاد حسين آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والعراق. (النهاية)

