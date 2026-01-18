بغداد - 17 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان نويل بارو اليوم السبت الاوضاع الاقليمية الراهنة ولاسيما التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران وانعكاساتها على امن واستقرار المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان الجانبين بحثا زيارة الوزير حسين المرتقبة الى ايران وتبادلا الاراء بشأن مواقف مختلف الدول ازاء التطورات الراهنة الى جانب استعراض الموقفين الفرنسي والاوروبي من العلاقات مع ايران.

واشار البيان الى ان الوزيرين اتفقا على اهمية استمرار التواصل والتنسيق في الايام المقبلة بما يسهم في دعم الحوار وتخفيف حدة التوترات وتعزيز الاستقرار الاقليمي.

ويعتزم وزير الخارجية العراقي زيارة طهران للقاء الرئيس الايراني مسعود بازشكيان ووزير خارجيته مع عدد من كبار المسؤولين هناك. (النهاية)

ع ح ه / ر ج