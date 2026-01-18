شفق نيوز - نينوى / ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بوفاة رجل متأثراً بجراح خطيرة أُصيب بها خلال نزاع عشائري اندلع قبل يومين في منطقة وادي حجر جنوبي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز، إن "المصاب فارق الحياة مساء أمس السبت داخل مستشفى الموصل العام ، متأثراً بإصابته البالغة التي تعرض لها خلال النزاع العشائري الذي وقع بين عشيرتي البو حمد والعكيدات.

وأضاف أن الحادثة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص من الطرفين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق أحدهم الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.

في غضون ذلك أُصيب مدني آخر بجروح "خطيرة" اثر تعرضه لهجوم مسلح ضمن منطقة حي النداء في محافظة ميسان.

وقال مصدر آخر للوكالة، إنه تم نقل المصاب الى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته التي لاتخلو من الخطورة نتيجة الاصابة، مضيفا أن قوة امنية فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.