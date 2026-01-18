شفق نيوز - بغداد

تُستَكمل، اليوم الأحد، منافسات الدوري بمواجهات قوية تجمع في اليوم الثاني من الجولة الـ 13 بين فرق تسعى لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب بعد احتدام المنافسات، حيث تشهد الملاعب العراقية مباريات مثيرة في توقيتين مختلفين.

وتقام اليوم، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف وميسان ودهوك .

حيث تجري ثلاث مباريات عند الساعة الـ 3:00 عصراً تجمع الأولى فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق الكرخ، وتقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر وهو الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد .

‏وتجمع المباراة الثانية فريق القاسم مع ضيفه فريق نوروز، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي .

‏بينما تقام المباراة الثالثة بين فريقي نفط ميسان وضيفه فريق زاخو وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي .

‏بينما تنطلق مباراتان عند الساعة الـ 5:30 مساءً .

‏تجمع الأولى فريق النجف مع ضيفه فريق الغراف، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

‏في حين تجمع المباراة الثانية فريق الموصل مع ضيفه فريق الكرمة، وتقام المباراة على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لنادي الموصل.