شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد بلغت يوم أمس السبت 147 ألفاً و500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 147 ألفاً و500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 146 ألفاً و500 دينار .

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 146 ألفاً و900 دينار لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146 ألفاً و850 ديناراً .