بغداد اليوم - بغداد

حصل العراق، اليوم الاحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، بالاجماع على منصب دولي سابع لدى منظمة الأمم المتحدة (اليونيسكو).

وذكر اليونيسكو في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة الامم المتحدة (اليونسكو) في باريس أسعد تركي سواري حصل بالإجماع على منصب نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية وتقييدها في حالة الاستيلاء غير المشروع (ICPRCP) للمدة (2025 - 2029 )، في الإنتخابات التي عقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة (اليونيسكو) في باريس يوم الخميس الموافق 15 / 1 / 2026 ".

واشار الى أن "هذا المنصب، هو المنصب الدولي السابع الذي حصل عليه الممثل الدائم لجمهورية العراق أسعد تركي سواري، خلال عام ونصف فقط من مباشرته للمسؤولية، وبذلك يكون قد حصل على المناصب الدولية السبعة الآتية:

١ - نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية وتقييدها في حالة الاستيلاء غير المشروع (ICPRCP) للمدة (2025 - 2029)، في الإنتخابات التي عقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة (اليونيسكو) في باريس يوم الخميس الموافق 15 / 1 / 2026.

٢ - عضو لجنة الإتفاقيات والتوصيات ( CR )، المسؤولة عن اتخاذ القرارات الخاصة بالشكاوى المقدمة لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسكو ضد الحكومات في العالم، وذلك في اجتماعات المجلس التنفيذي الدورة ( 223 ) التي عقدت في باريس لإنتخاب إدارة ولجان المجلس التنفيذي الجديدة ، يوم الخميس الموافق 20 / 11 / 2025.

٣ - عضو لجنة الشركاء غير الحكوميين ( NGP )، وذلك في اجتماعات المجلس التنفيذي الدورة ( 223 ) التي عقدت في باريس لإنتخاب إدارة ولجان المجلس التنفيذي الجديدة، يوم الخميس الموافق 20 / 11 / 2025.

٤ - عضو اللجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية وتقييدها في حالة الاستيلاء غير المشروع (ICPRCP) للمدة (2025 - 2029 )، في يوم الاثنين الموافق 10 / 11 / 2025، في إنتخابات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسكو التي جرت في المدة ( 30 / 10 - 13 / 11 ) / 2025، في دولة أوزبكستان / سمرقند.

٥ - نائب رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة ( اليونيسكو ) للدورة ( 43 )، ممثلا للمجموعة العربية للسفراء لدى اليونيسكو ، بتاريخ 16 / 10 / 2025.

٦ - نائب رئيس الدورة الإستثنائية للجمعية العامة للدول الأعضاء في إتفاقية التراث العالمي، وذلك بتاريخ 17 / 3 / 2025.

٧ - عضو مؤسس اللجنة العربية لسجل ذاكرة العالم، بإشراف منظمة الأمم المتحدة ( اليونيسكو )، التي تهدف إلى توثيق التراث العربي في سجل ذاكرة العالم، في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في دولة قطر، يومي (21 - 22) / 1 / 2025".