بغداد - واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، افتتاح مدرسة متوسطة داخل سجن الناصرية المركزي بالتعاون مع تربية ذي قار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الهادفة إلى تعزيز برامج التأهيل والإصلاح من خلال دعم المسار التعليمي للنزلاء وتمكينهم من مواصلة دراستهم ضمن بيئة إصلاحية متكاملة، افتتحت وزارة العدل مدرسة متوسطة داخل سجن الناصرية المركزي"، مبينة ان "افتتاح مدرسة (إرادة التغيير) المتوسطة، جرى بإشراف المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ماجد المنذور، وبالتعاون مع مديرية تربية ذي قار، في خطوة تعكس حرص الوزارة على ترسيخ التعليم كأداة أساسية لإعادة تأهيل النزلاء وبناء قدراتهم العلمية والفكرية".

وأضافت ان "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل سجن الناصرية المركزي، والتي تهدف إلى توسيع فرص التعليم، والحد من الأمية، وتعزيز الاندماج الإيجابي للنزلاء في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم، بما ينسجم مع المعايير الإصلاحية المعتمدة".

وبينت ان "حفل الافتتاح، شهد حضور المدير العام لتربية محافظة ذي قار، إلى جانب عدد من المسؤولين في المحافظة ودائرة الإصلاح العراقية، حيث جرى التأكيد على أهمية التكامل المؤسسي بين القطاعين الإصلاحي والتربوي، ودوره الفاعل في إنجاح البرامج التعليمية وتحقيق أهدافها الإنسانية والتربوية".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، "استمرارها في دعم المبادرات التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية، انطلاقًا من قناعتها بأن التعليم يمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح، ويسهم في إعداد أفراد قادرين على الإسهام الإيجابي في المجتمع".