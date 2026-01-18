بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من المقرر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى جانب عدد من المسؤولين الإيرانيين".

واضافت أن "المباحثات لتي يجريها فؤاد حسين ستتركز على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، والتوترات القائمة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم الحوار الإقليمي".