شفق نيوز- بغداد

استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، اليوم الأحد، مبلغا مقداره 6 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وقال مجلس القضاء في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية.

وبين، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، مؤكداً أن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.