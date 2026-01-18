شفقنيوز- أربيل

أفادشهود عيان، يوم الأحد، بحصول خلل تقني تسبب بتوزيع مادة البنزين بدلاً من النفطالأبيض على عدد من المواطنين في إحدى محطات التعبئة.

وقالسالار حمد أمين، عضو لجنة التحقيق في مديرية الموارد الطبيعية بأربيل التابعة لوزارةالثروات الطبيعية، لوكالة شفق نيوز، إن "خللاً تقنياً حدث في محطة (گەل)الواقعة على طريق أربيل - مخمور، أدى إلى خلط مادة البنزين مع النفط في أحدالخزانات، بعد أن تم تفريغ صهريج بنزين في خزان مخصص للنفط الأبيض عن طريق الخطأمساء يوم أمس".

وأوضححمد أمين، أن "الخطأ اكتُشف صباح اليوم بعد أن استلم قرابة 10 مواطنين مادةالبنزين بدلاً من النفط"، مشيراً إلى أن "المديرية سارعت إلى إيقافعملية التوزيع فوراً في المحطة المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضافأن "المديرية استعادت كميات البنزين التي وُزعت بالخطأ، وتم توجيه المواطنينالذين كان من المقرر استلام حصصهم اليوم إلى محطتين بديلتين لتسلم مادة النفطالأبيض".

وتابعالمسؤول بالقول: "مستمرون في التحقيقات لتحديد الجهة المقصرة والمتسببة بهذاالخلل، وفور انتهاء النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".

وبينأن "محطة (گەل) تضم 150 وكيلاً يمثلون أكثر من 5 آلاف عائلة مسجلة لاستلامالنفط، ومنذ اليوم لن يتسلموا حصصهم من هذه المحطة بل من محطة أخرى"، لافتاًإلى أن "850 عائلة كانت قد تسلمت حصصها من النفط الأبيض في هذه المحطة حتىصباح اليوم قبل وقوع الحادثة".