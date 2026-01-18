بغداد اليوم - بغداد

أكد المرجع الديني جواد الخالصي، اليوم الاحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، أن مواجهة العدوان الأمريكي واجب شرعي لا يسقط باختلاف الأزمنة وتعدد المذاهب والحكومات.

وشدد الخالصي في ردّ على استفساء قدّمه جمع من المؤمنين، تساءلوا فيه عن الموقف الشرعي تجاه التصعيد الأمريكي في المنطقة، لا سيما ضد إيران، "على وجوب الوقوف في وجه التهديدات الأمريكية بالعدوان على إيران، وعلى دول وشعوب العالم المستضعفة"، مبينا أن "الموقف الشرعي يفرض مواجهة الطغيان بكل أشكاله".

ادناه نص رد الخالصي كما ورد لـ "بغداد اليوم":