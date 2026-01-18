شفقنيوز- طهران

أكدوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، أن إخلاء قاعدة عين الأسد منالقوات الأميركية، دليل على التعاون الوثيق بين طهران وبغداد.

وقالعراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين في طهران، إن خروجالقوات العسكرية الأميركية من قاعدة عين الأسد وإنهاء مهمة بعثة (يونامي) يمثلانمؤشرات واضحة على ترسيخ استقلال العراق واستقراره وسيادته الوطنية.

وأضافأن "إيران لطالما دعت إلى عراق قوي ومستقل"، معتبرًا أن بغداد تمتلكالمقومات اللازمة للقيام بدور محوري في تحقيق السلام والاستقرار على المستوىالإقليمي".