بغداد - واع

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الأحد، الى وقف أعمال القتال والتصعيد في سوريا.

وقال بارزاني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): "في ما يخص آخر التطورات ومستجدات الأحداث الأخيرة في سوريا، وفي إطار الجهود الرامية لمعالجة الأزمة، عقدنا يوم أمس اجتماعاً مشتركاً مهماً مع المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون سوريا والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، ورئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا".

وأعرب بارزاني عن أمله "بأن تتوقف أعمال القتال والتوترات والتصعيد الدائر حالياً بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، وأن تعود جميع الأطراف إلى الاتفاقيات التي أبرمت سابقاً لمعالجة النزاعات وتحقيق الاستقرار بين الأطراف السورية".

وأضاف ان "المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشأن حقوق الكرد يعد خطوةً إيجابية للمضي في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يشكل أرضيةً يتم تعزيزها وإثراؤها بموافقة الأطراف المعنية لكي تُبنى عليها ركائز ضمان حقوق الشعب الكردي على أسس قانونية ودستورية".