بغداد – واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، القبض على (3) إرهابيين في مناطق متفرقة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استدامة لجهود أبطال جهاز مكافحة الإرهاب المستمرة في استئصال ما تبقى من بقايا عصابات داعش الإرهابية، نفذ أبطالنا سلسلة عمليات أسفرت عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد".

وتابع، "إذ شرع أبطالنا بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي بإلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار، وبعملية مشتركة مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان، تمكن أبطالنا من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية، كما نفذ أبطال الجهاز عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار، كان يعمل فيما يسمى (ولاية ديالى) بصفة أمني كما عمل في ورش التفخيخ والتصنيع في عصابات داعش الإرهابية".

ولفت الى ان "عمليات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب تستند الى معلومات استخبارية دقيقة وأوامر قضائية من قاضي تحقيق جهازنا، لتحقيق استراتيجية الجهاز في الوصول الى عراق آمن مستقر".