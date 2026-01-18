شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني فيديالى، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث سير مروّع قرب ناحيةالسلام شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالةشفق نيوز، إن "سيارة نوع بيك آب اصطدمت بشاحنة على طريق بعقوبة – المنصورية،ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر بجروح".

ووصلت قوة أمنية إلىمكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، مع نقل الجثتين إلى الطب العدليوإسعاف الشخص المصاب.

وعادة ما تشهد طرقمحافظة ديالى حوادث مرورية بصورة شبه يومية، بسبب تهالك وقدم هذه الطرق وعدمالتزام الكثير من السائقين بإرشادات السلامة وتعليمات المرور.