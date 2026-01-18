بغداد – واع – آمنة السلامي

فصلت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أهداف ومميزات مشروع "بطاقة المزارع الإلكترونية"، فيما أكدت أن المشروع سيعمل على رسم خارطة زراعية رقمية شاملة للعراق ستحدد حاجة المياه وتسهل منح القروض.

وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة، وضمن توجهات البرنامج الحكومي، شرعت في إنشاء (بطاقة المزارع الإلكترونية) التي تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات رقمية شاملة لكل مزارع في العراق".

وأضاف الجبوري، أن "قاعدة البيانات ستتضمن تفاصيل دقيقة تشمل نوع الحيازة ومساحتها، والموقع الجغرافي للأرض أو العقد الزراعي بدقة عبر نظام تحديد المواقع (GPS)، فضلاً عن تثبيت نوع المحاصيل المزروعة وأعداد الثروة الحيوانية".

وأوضح، أن "المشروع يتضمن ربط البيانات الفنية للمزارع بحساب مصرفي، مما يسهل عملية تسديد مستحقات المزارعين المالية، وكذلك استيفاء أقيام المستلزمات الزراعية (أسمدة، بذور، مبيدات) التي يتم شراؤها من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية أو أي جهة حكومية أو من القطاع الخاص".

وأشار وكيل الوزارة إلى أن "الهدف الأساسي من البطاقة، فنياً ومالياً، هو ضمان وصول الدعم الحكومي للمستفيدين والمستحقين الفعليين بعيداً عن أي تلاعب، فضلاً عن تسهيل إجراءات منح القروض الزراعية".

وتابع الجبوري، أن "النظام الرقمي سيتيح للوزارة سهولة المتابعة والمراقبة للخطط الزراعية المنفذة لكل محصول، مما يسهم في رسم خارطة زراعية واضحة لعموم محافظات العراق".

ولفت إلى أن "الهوية الرقمية ستساعد في تحديد الاحتياجات الدقيقة من مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الأسمدة والبذور والمبيدات والمكننة والمرشات، إضافة إلى حساب كميات المياه الفعلية المطلوبة لكل محصول، مما يحقق إدارة مثلى للموارد".