بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب السابق باقر الساعدي، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، عدم وجود أي فيتو من قبل قوى الإطار التنسيقي على تولي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الإطار التنسيقي بجميع عناوينها متفقة على دعم نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى "عدم وجود أي فيتو من أي طرف سياسي داخل الإطار على هذا الخيار".

وأضاف أن "طبيعة المرحلة المقبلة والتحديات التي يمر بها العراق، في ظل وضع دولي وإقليمي مضطرب، تدفع باتجاه اختيار المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "وجود المالكي بما يمتلكه من خبرة وكفاءة يُعد أمراً مهماً في هذه المرحلة الحساسة".

وأوضح الساعدي أن "بيان قوى الإطار التنسيقي الداعم لترشيح المالكي سيصدر خلال فترة وجيزة، بعد استكمال جميع التفاهمات المتعلقة بتشكيل الحكومة"، متوقعاً أن "يتم حسم ملف تشكيل الحكومة والكابينة الوزارية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري".

وأمس ( 17 كانون الثاني 2026 )، أفاد مصدر مطلع، بأن قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعاً مهماً وحاسماً خلال الساعات المقبلة؛ لبحث وحسم ملف اختيار رئيس الوزراء للمرحلة القادمة، في ظل تطورات سياسية متسارعة وضغوط داخلية وخارجية تتطلب الإسراع في اتخاذ القرار.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنّ "الاجتماع شهد حضور القيادات الأساسية في الإطار التنسيقي، حيث تم استعراض أسماء المرشحين المطروحين، ومناقشة المعايير السياسية والوطنية المطلوبة لشخصية رئيس الوزراء، فضلا عن تقييم فرص القبول الداخلي والتوافق مع باقي القوى السياسية".