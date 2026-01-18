الكويت - 18- 1 (كونا) -- فاز منتخب العراق لكرة اليد على منتخب الأردن (26 - 21) اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة الآسيوية الـ22 للعبة التي تستضيفها دولة الكويت وتستمر حتى 29 يناير الحالي.

وضمن منافسات المجموعة الثانية في أولى مباريات اليوم الرابع من البطولة سجل العراق الفوز الثاني له على التوالي بعد تخطيه الأردن على صالة مجمع (الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية) المغطاة.

وبدأ المنتخب العراقي اللقاء ساعيا للحسم وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة (14-11) ودخل الشوط الثاني وتمكن من تعزيز النتيجة ليحقق الفوز الثاني له في منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا البحرين والصين.

وفي المباراة التي سبقتها فاز المنتخب العراقي على المنتخب الصيني في المباراة الأولى أما المنتخب الأردني فهذه كانت الخسارة الثانية له على التوالي بعد خسارته في المباراة السابقة من البحرين.

وتستمر منافسات البطولة اليوم الأحد بإقامة مواجهتين تجمع كلا من منتخب كوريا مع عمان والصين مع البحرين.(النهاية)

