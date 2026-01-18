بغداد – واع – فاطمة رحمة

أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأحد، أن العاصمة تمر بمرحلة استقرار أمني متقدم مقارنة بالسنوات السابقة، فيما أشار إلى استبدال المظاهر المسلحة بـ"الانتشار الذكي".

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بغداد تعيش في الوقت الراهن مرحلة استقرار متقدمة جداً قياساً بالسنوات الماضية"، مبيناً أن "هذا الاستقرار الأمني محسوب بدقة ويخضع لتقييم مستمر لضمان تحويله إلى استقرار مستدام بشكل كامل".

وأضاف، أن "مستوى التهديد المباشر انخفض بشكل ملحوظ، حيث لم تعد العاصمة تشهد تهديدات منظمة واسعة النطاق مثل التفجيرات اليومية أو سيطرة خلايا إرهابية علنية، وهو ما يعد تحولاً استراتيجياً مهماً في الملف الأمني".

ولفت التميمي إلى أن "العاصمة تشهد أيضاً انخفاضاً واضحاً في مستوى الجريمة الجنائية، وذلك بفضل المتابعة المستمرة واليقظة العالية للقوات الأمنية"، موضحاً أن "تحسن الوضع الأمني ساعد على تقليل المظاهر المسلحة في الشوارع".

وتابع، أنه "تم استبدال تلك المظاهر باستراتيجية (الانتشار الذكي)، التي تعتمد على الدوريات المرنة والسيطرات المؤقتة والمفاجئة، بدلاً من الحواجز الثابتة، بما يضمن حفظ الأمن وانسيابية الحركة في آن واحد".