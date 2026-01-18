شفق نيوز- السليمانية

أعلن ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كوردستانالعراق، محمد جمعة، يوم الأحد، النفير العام والاعتصام السلمي احتجاجاً على ماوصفه بـ"انتهاكات النظام السوري"، في وقت نظم فيه مواطنون في مدينة السليمانيةتجمعاً تنديداً باستهداف القرى الكوردية في شمال وشرق سوريا.

وقال جمعة، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن القياداتالكوردية تتحمل اليوم مسؤولية وطنية وقومية تاريخية في ظل ما وصفه بـ"منعطفخطير وتهديد وجودي حقيقي"، محذراً من أن استمرار الانقسامات سيؤدي إلى نتائجكارثية على مستقبل الشعب الكوردي.

ووجه جمعة نداءً مباشراً إلى القيادات الكوردية، لا سيما رئيس الاتحادالوطني الكوردستاني بافل طالباني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعودبارزاني، داعياً إياهم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقومية في هذه المرحلة،مشدداً على أن التهديدات الراهنة لا تستهدف غرب كوردستان فقط، بل الوجود الكورديفي عموم المناطق الكوردية.

وفي مدينة السليمانية أيضاً، عقد المؤتمر القومي الكوردي مؤتمراًصحفياً، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، وقال عضو المؤتمر شورش خضر، إن مناطق روجآفاتواجه ما وصفه بـ"خطر الإرهاب والمخططات الإقليمية"، في وقت كان فيهالعالم يترقب مرحلة من السلام والاستقرار في سوريا بعد سنوات من الحرب.

وأشار خضر إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء هجمات الجماعات المتطرفةوبقايا تنظيم "داعش" يشكل ضوءاً أخضر لتكرار سيناريوهات مشابهة لما حدثفي عفرين وسري كانيه، معتبراً أن حماية روجآفا تمثل جزءاً من حماية إقليم كوردستان.

ودعا خضر المنظمات الدولية إلى اتخاذ مواقف عاجلة والضغط لوقف ماوصفها بـ"الانتهاكات"، كما دعا الجماهير الكوردية في إقليم كوردستان وفيدول المهجر إلى دعم مناطق روجآفا بمختلف الوسائل، محذراً من أن استمرار الهجماتسيوفر بيئة مناسبة لعودة نشاط تنظيم "داعش"، بما يهدد الأمن الإقليميوالدولي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد حذرت في 15 كانونالثاني/ يناير الجاري، من أن خلايا تنظيم "داعش" تحاول استغلال الوضع الأمنيالمتوتر في شمال وشرق سوريا، لتنفيذ هجمات تستهدف السجون التي تضم عناصر التنظيم،بالتزامن مع هجمات فصائل تابعة لدمشق وتحشيداتها العسكرية.

وتمكنت قوات الحكومة السورية، برفقة مقاتلين من العشائر العربية،الأحد، من السيطرة على ريف دير الزور الشرقي ومحافظة الرقة مع انسحاب قوات سورياالديمقراطية منها وتحصنها في محافظة الحسكة ذات الغالبية الكوردية.