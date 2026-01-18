بغداد اليوم - بغداد

أكدت مصادر طبية، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في سلسلة حوادث سير حصلت خلال الساعات الماضية في محافظات ديالى وكربلاء وبغداد وبابل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "من بين المصابين اثنين من الموظفين وخمسة طلاب بينهم طالبتان، إضافة إلى منتسب واحد"، مشيرًا إلى أن "أربعة من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج الفوري".

وأضاف أن "السرعة العالية والاجتياز الخاطئ تعدان من الأسباب الرئيسة وراء وقوع هذه الحوادث، داعيًا السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور لتجنب المزيد من الحوادث المأساوية".