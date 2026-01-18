مقتطفات من بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية وقسد: 📌وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس 📌انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات 📌تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً 📌دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة 📌استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة📌دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي"