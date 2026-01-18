النجف الاشرف – واع - حيدر فرمان

أقامت محافظة النجف اﻷشرف، اليوم اﻷحد، المؤتمر التحضيري اﻷول للطاقة النظيفة بمشاركة دولية، فيما أكد المحافظ يوسف گناوي قرب إطلاق مشاريع الطاقة النظيفة والتي تعتمد على الطاقة الشمسية.

وقال گناوي في كلمة له خلال المؤتمر الذي شاركت فيه شركات محلية واجنبية مختصة بالطاقة الشمسية، وحضره مراسل وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة على أعتاب دخول الاستثمار في مجال مشاريع الطاقة النظيفة، وهي بانتظار التصويت من قبل مجلس الوزراء لانطلاق المشروع"، مشيرا الى ان "المرحلة الأولى ستبدأ من الناحية والقضاء بمساعدة الكهرباء الوطنية وحسب الحاجة عبر تهيئة اﻷراضي اللازمة لهذه المشاريع".

فيما أكد رئيس الفريق الوطني للطاقة في العراق نصير كريم خلال المؤتمر أن "الفريق سيعمل على تسهيل وتبسيط كافة اﻹجراءات وتنسيق العمل بين الوزارات والمحافظات"، لافتا الى ان "محافظة النجف اﻷشرف ستكون الأولى في مشروع الطاقة النظيفة".