شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر في مجلس محافظة نينوى، يوم الأحد، أن عدد المتقدمين لشغلمنصب النائب الأول للمحافظ بلغ 11 مرشحاً، فيما تقدم 32 مرشحاً للتنافس على منصبالنائب الثاني.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن مجلس محافظة نينوى قرر تمديد فترةاستقبال طلبات الترشيح حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل، بسبب عدمتوصل إحدى الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي على مرشحها، ما استدعى منح مهلة إضافيةلضمان التوافق.

وبيّن أن ملف منصب قائممقام الموصل لم يُحسم حتى الآن، ولم تُطرحأسماء جديدة رسمياً لشغله، مشيراً إلى أن ما يجري تداوله لا يتعدى الأحاديث غيرالرسمية، مع احتمال تمرير الأسماء خلال الجلسة المقبلة المخصصة لاختيار نائبيالمحافظ الأول والثاني.

وكان نائب محافظ نينوى الأول السابق سيروان روزبياني عن الحزبالديمقراطي الكوردستاني قد فاز بمقعد في الانتخابات النيابية الأخيرة، كما فاز النائبالثاني لمحافظ نينوى عمر نامق مرشح الهوية الوطنية بزعامة ريان الكلداني بمقعد فيمجلس النواب العراقي، ما فتح باب التنافس مجدداً على المناصب التنفيذية فيالمحافظة.