بغداد اليوم - بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الأحد، ( 18 كانون الثاني 2026 )، أن يوم الثلاثاء المقبل هو غرة شهر شعبان للعام الهجري 1447.

وذكربيان للوقف السني، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نظراً لعدم ثبوت دخول شهر شعبان بالوجه الشرعي، فإن يوم غد الإثنين، هو المكمل لعدة شهر رجب".

وأضاف البيان، أن "يوم الثلاثاء، هو غرة شهر شعبان للعام الهجري 1447".

وتابع الديوان في بيانه: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على أهلنا في فلسطين وسائر بلاد المسلمين عامة، وفي غزة خاصة، بالفرج القريب العاجل، إنه سميع قريب مجيب الدعاء".