نينوى - واع - محمد حداد

أقامت مديرية الوقف الشيعي في محافظة نينوى، محفلاً قرآنياً مركزياً في مقام الإمام الرضا (عليه السلام) بمنطقة سهل نينوى، تزامناً مع اليوم الوطني للقرآن الكريم وذكرى المبعث النبوي الشريف.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية نظمت محفلاً قرآنياً مباركاً في قرية تيسخراب، بحضور نخبة من القراء من داخل المحافظة ومن محافظات عراقية مختلفة"، مبيناً أن "الفعاليات ستستمر لمدة أسبوع ضمن سلسلة نشاطات ترعاها رئاسة ديوان الوقف الشيعي إحياءً لهذه المناسبات الدينية".

وقال مسؤول وحدة علوم القرآن في شعبة المؤسسات الدينية والخيرية بالمديرية، رياض سالم جلال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية وبتوجيه من رئيس الديوان، باشرت بإقامة عدة محافل في سهل نينوى إحياءً لليوم الوطني للقرآن الكريم الموافق للسابع والعشرين من شهر رجب الأصب"، مشيراً إلى "مشاركة جمع غفير من المؤمنين وقراء وطنيين في هذه المحافل، مبتهلين إلى الله تعالى أن يحفظ العراق وأهله".

من جانبه، أكد قارئ ومؤذن جامع المصطفى، عباس الياس طه في حديثه لـ (واع) أن "المحفل شكل فرصة لاكتشاف مواهب قرآنية واعدة ومميزة في المحافظة"، فيما أشار القارئ يحيى قاسم الشبكي، إلى "عظمة الدلالات الروحية لذكرى المبعث النبوي الشريف، واستذكار حديث الثقلين عبر التمسك بكتاب الله والعترة الطاهرة في رحاب مقام الإمام الرضا (عليه السلام)".

إلى ذلك، أوضح القارئ والمؤذن أنور مصطفى محمد، أن "هذه المناسبة تعد فرصة لتجديد العهد مع كتاب الله وسنة نبيه الكريم (صلى الله عليه وآله)، وجمع كلمة العراقيين على مائدة القرآن"، مستشهداً بكلمات لأمير المؤمنين (عليه السلام) في فضل المتقين وتلاوتهم للذكر الحكيم.

وتؤكد مديرية الوقف الشيعي في نينوى أنها تسعى عبر هذه النشاطات إلى ترسيخ الثقافة القرآنية في المجتمع، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مجال التلاوة.