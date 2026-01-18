الكويت - 18 - 1 (كونا) -- فاز منتخب البحرين لكرة اليد اليوم الأحد على منتخب الصين بنتيجة (40-29) ضمن منافسات المجموعة الثانية في إطار النسخة الـ22 من بطولة كأس آسيا للرجال (الكويت 2026) التي انطلقت في 15 يناير الجاري وتستمر حتى الـ29 من الشهر نفسه.

وعلى مجمع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الرياضي للصالات المغطاة قدم منتخب البحرين أداء قويا وتقدم بالنتيجة سريعا لينهي الشوط الأول لمصلحته بنتيجة (20-10).

وواصل منتخب البحرين أفضليته في شوط المباراة الثاني ليحقق فوزا ثمينا فيما حصل لاعبه جاسم خميس على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وشهدت مواجهات اليوم فوز العراق على الأردن بنتيجة (26-21) وفوز كوريا الجنوبية على عمان (29-24).

وتستكمل منافسات البطولة غدا بمواجهات تجمع أستراليا مع السعودية والهند مع هونغ كونغ والكويت مع الإمارات وإيران مع اليابان. (النهاية)

ح م ش / م ص ع