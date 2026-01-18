بغداد اليوم – البصرة

أعلن عضو مجلس محافظة البصرة حسن شداد الفارس، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، عن موافقة محافظ البصرة أسعد العيداني على طلب التعاقد المؤقت مع الملاكات الطبية والتمريضية والصحية من خريجي عامي 2024–2025 من سكنة المحافظة حصراً، بهدف سد حاجة المؤسسات الصحية.

وقال الفارس في تصريح لـ“بغداد اليوم” إن “الموافقة جاءت ضمن حدود الموارد المالية المتوفرة للمحافظة”، مبيناً أن “هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز عمل القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأضاف أن محافظ البصرة “وجه نائبه الإداري ماهر العامري باتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع بالتعاقد مع الملاكات الطبية والتمريضية والصحية المشمولة بالقرار”، مؤكداً أن الإجراءات ستتم وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها.