شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر طبي في بغداد، يوم الأحد، عن تسجيل إصابة جديدةبمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" في العاصمة لشاب دون العشرين من عمرهكان في رحلة سفر للمرة الأولى في حياته.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً عمره 19عاماً عاد مؤخراً من سفر خارج العاصمة بغداد، فتبين أنه مصاب بمرض الإيدز بعدمراجعته لأحد المراكز الصحية بعد ظهور أعراض غير اعتيادية عليه، وأظهرت التحقيقاتالأولية أنه قام بممارسة علاقة غير أخلاقية خلال سفره".

وأضاف أن "الشاب تم وضعه تحت إشراف طبي مباشر، وإحالتهإلى مركز متخصص بالأمراض الانتقالية لغرض المتابعة وتلقي العلاج وفق البروتوكولاتالمعتمدة"، مشيراً إلى أن "الجهات الصحية باشرت إجراءات التقصي الوبائيلضمان عدم وجود مخالطين معرضين للإصابة".

عشرات الاصابات

بدوره يكشف الدكتور الاختصاصي، عمر الحصونة، عن تسجيلعشرات الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) في عدد من المحافظات العراقية، استناداًإلى متابعته الشخصية لدوائر الصحة العامة ونتائج الفحوصات المختبرية في مختبراتطبية رصينة.

وذكر الحصونة لوكالة شفق نيوز، أن "البيانات التيجرى الاطلاع عليها خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى وجود حالات إصابة متعددة، معظمهامن دون أعراض، فيما يعيش المصابون حياة طبيعية تماماً، الأمر الذي يزيد مناحتمالات انتقال الفيروس بطرق مختلفة من دون علمهم".

وأضاف أن "هذا الواقع يستدعي قدراً أعلى من الحيطةوالحذر، خصوصاً في العيادات الطبية وصالونات الحلاقة والمختبرات، لما قد تمثلهالأدوات المشتركة وغير المعقمة من مخاطر انتقال العدوى".

وأشار الحصونة، إلى ضرورة "الابتعاد عن أي علاقاتجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية، باعتبارها واحدة من أكثر طرق انتقال الفيروسشيوعاً"، مؤكداً على" أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والنظافة وتعزيزالوعي المجتمعي بشأن الأمراض الانتقالية".

ذي قار الأقل بين المحافظات

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس محافظة ذي قار،أحمد الخفاجي، أن المحافظة سجلت أول إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز"عام 1986، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تتجاوز أعداد الإصابات المسجلة فيالمحافظة حاجز الـ200 حالة خلال أربعين عاماً.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "معدل الإصابة فيذي قار يعد من أدنى المعدلات مقارنة ببقية المحافظات العراقية، كما أن العراقعموماً يقع في ذيل قائمة الدول من حيث انتشار الفيروس، سواء بالمقارنة مع دولالجوار أو دول العالم".

وبين رئيس لجنة الصحة، أن "جميع المصابين المسجلينفي المحافظة يتلقون رعاية طبية خاصة وفق بروتوكولات علاجية معتمدة، والمرض تحتالسيطرة الطبية الكاملة"، موضحاً أن "العديد من المرضى واصلوا حياتهمالطبيعية وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً أصحاء غير حاملين للفيروس بفضل المتابعة الطبيةالدقيقة".

وأضاف الخفاجي أن" هذه المؤشرات تعكس فعاليةالبرامج الصحية في المحافظة وأهمية الالتزام بالفحوصات الدورية والإرشاداتالوقائية لضمان الاستقرار الصحي للمجتمع".

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع الجهات المختصة فيبغداد لمعرفة اعداد المصابين بالمرض في العاصمة، لكن دون إجابة تذكر حول الموضوع.