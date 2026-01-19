شفق نيوز- بغداد

يشارك المنتخب العراقي للسباحة البرالمبية في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في سلطنة عُمان مطلع شهر شباط المقبل.

وقال سمير صبيح، مدرب المنتخب العراقي، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة ستقام في عُمان بداية شهر شباط المقبل وتستمر لغاية السابع منه، مبيناً أن المشاركة ستكون واسعة لسباحي منتخبات المنطقة.

وأضاف أن تدريبات المنتخب تُقام في مسبح الشعب المغلق في العاصمة بغداد استعداداً للمشاركة المرتقبة.

وأشار إلى اختيار أفضل السباحين لتمثيل العراق في بطولة غرب آسيا بغية تحقيق نتائج جيدة وحصد الأوسمة، مبيناً أن العراق سيشارك بـ12 سباحاً يستعدون للبطولة عبر تدريبات مكثفة في مسبح الشعب المغلق في بغداد.