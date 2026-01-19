بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )، عن توافقها على إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2024-2025.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، كريم السيّد، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية وافقت على إعادة العمل بنظام المحاولات لمادة واحدة أو مادتين في الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2025-2026"، مؤكداً أن "هذا القرار لا يشمل طلبة الامتحان الخارجي".

وأضاف السيّد أن "النظام يهدف إلى منح الطلبة فرصة إضافية لتحسين درجاتهم وضمان استكمال تحصيلهم العلمي دون الإضرار بسير الدراسة الأكاديمية".

وأشار إلى أن "التعليمات التفصيلية الخاصة بتطبيق نظام المحاولات ستصدر قريباً لجميع المدارس والمعلمين والطلبة، لضمان تنظيم العملية التعليمية وتوضيح حقوق الطلبة".