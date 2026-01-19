بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )، بتفكيك ما يعرف بـ"عصابة سرقة الكابلات الكهربائية" شمال غرب محافظة ديالى بعد تنفيذ كمين محكم.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة نفذت الكمين في الجزء الغربي من ناحية جديدة الشط، على بُعد 30 كيلومتراً شمال غرب بعقوبة، ما أسفر عن القبض على عصابة متخصصة بسرقة الكابلات الكهربائية".

وأضاف أن "العصابة تضم متهمين اثنين، ومتورطة في سلسلة سرقات استهدفت الشبكات الكهربائية خلال الأشهر الخمسة الماضية"، مشيراً إلى أن "المتهمين نُقلوا إلى مركز احتجاز أمني لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشار المصدر إلى أن "الجهد الاستخباري الدقيق، إلى جانب تعاون الأهالي، كان له دور كبير في إحباط نشاط هذه العصابة".