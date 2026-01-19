شفق نيوز- السليمانية

أعلنت محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وقال محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن القرار جاء "استناداً إلى تقرير وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، وبعد التشاور مع الدوائر المعنية والمديرية العامة للتربية في محافظة السليمانية والوحدات الإدارية".

وأوضح البيان أن قرار تعطيل الدوام يشمل يومي الثلاثاء 20، والاربعاء 21 من الشهر الجاري، في جميع المدارس والمراكز التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وذلك “بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ضمن حدود محافظة السليمانية، وحرصاً على سلامة وصحة الطلبة والمواطنين”.

وأكد محافظ السليمانية أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على السلامة والصحة العامة.